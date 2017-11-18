В Париже протестующие против политики Макрона устроили погромы

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Акция протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона, которая проходит в субботу в Париже, сопровождается погромами, передает корреспондент РИА Новости.

Агрессивно настроенные молодые люди подручными средствами, например, кусками асфальта, разбивают витрины банков и магазинов. Также участники акции зажигают файеры.

Инициаторами акции "Марш на Елисейский дворец" против реформ Макрона и его правительства в социально-трудовой сфере выступили представители левого "Общественного фронта" и профсоюзных организаций. Шествие началось на площади маршала Жуэна в 17-м округе Парижа и завершилось митингом на площади Перу в нескольких сотнях метров от резиденции президента Франции.

Подступы к Елисейскому дворцу манифестантам перекрыли многочисленные наряды французской полиции.