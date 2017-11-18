В Париже проходит массовая манифестация против реформ Макрона

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу принимают участие в манифестации против реформ президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства в социально-трудовой сфере, передает корреспондент РИА Новости.
Подступы к Елисейскому дворцу манифестантам перекрыли многочисленные наряды французской полиции. К настоящему моменту серьезных инцидентов не было, однако участники акции настроены весьма агрессивно: в адрес полиции звучат оскорбительные выкрики, один из манифестантов бросил в направлении стражей порядка горящий файер, который попал на крышу полицейского фургона.