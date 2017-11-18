Латвия еще никогда не была такой сильной в военном плане, заявил Вейонис

РИГА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис, который в субботу принял парад в честь 99-й годовщины провозглашения независимости Латвийского государства, заявил, что страна в военном плане еще не была такой сильной, как сегодня.

"Латвия в военном смысле еще никогда не была такой сильной и безопасной. Но этого недостаточно. В наше время безопасность значит много больше, чем только физическая оборона. Каждый из нас может сделать Латвию сильнее, беря на себя ответственность за свой выбор и деятельность, вступаясь за свое государство и укрепляя его изо дня в день словом и делом", — сказал Вейонис в своем выступлении.

Он также отметил, что армия Латвии доказала свой профессионализм.

"Как верховный главнокомандующий вооруженными силами страны я могу с уверенностью сказать: мы готовы защищать свое государство! На совместных учениях и в международных миссиях армия Латвии доказала, что ее храбрость и дисциплина, когда-то помогавшие отвоевать свободу, никуда не делись. Теперь уже мы помогаем укреплять дисциплину другим странам. Мы не только берем, но и отдаем", — отметил президент.

Военный парад 18 ноября в честь 99-летия провозглашения Латвийской республики стал самым масштабным за все годы после восстановления независимости; в нем приняли участие более тысячи военнослужащих и военная техника. На параде присутствовали почетные гости, в том числе представители иностранных вооруженных сил.

После Первой мировой войны, 18 ноября 1918 года Латвия провозгласила свою независимость. В 1940 году республика вошла в состав СССР. В 1991 году страна вновь стала независимым государством.