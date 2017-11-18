Японский буксир врезался в американский эсминец

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Японский буксир поцарапал борт американскому эсминцу на учениях, говорится в пресс-релизе Седьмого флота ВМС США.

По данным военных, инцидент произошел на учениях по буксировке в заливе Сагами у восточного побережья Японии. Буксирное судно потеряло управление и врезалось в борт военного корабля.

"На обоих судах пострадавших не было. (Эсминец) "Бенфолд" получил минимальные повреждения, в том числе царапины на боку. Будет проведена полная оценка (ущерба)", — говорится в пресс-релизе.

Эсминец остался на ходу, а японское судно сейчас буксируют в порт Йокосука. Военные обещают расследовать инцидент.

Ранее произошли несколько случаев столкновения американских кораблей с гражданскими судами, которые привели к гибели американских моряков.

Американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения. Также в июне эсминец ВМС США "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом, погибли семь американских моряков. С января произошли еще два аналогичных столкновения без жертв. После этого два командующих соединениями ВМС США лишились должности в связи с ЧП.