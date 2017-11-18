Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка около 40 мин

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по поселку Спартак в пригороде Донецка около 40 мин, заявили в субботу в оперативном командовании ДНР.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявили, что днем в субботу украинские силовики открыли огонь по пригороду Донецка.

"С 17 часов подразделения ВСУ начали обстрел поселка Спартак (под контролем ДНР) с применением 120 и 82 миллиметровых минометов. Всего противником было выпущено около 40 мин. Подразделения ВС ДНР вынуждены были открыть ответный огонь из стрелкового оружия на подавление. После чего обстрелы с позиций ВСУ прекратились", — сказал журналистам представитель командования ДНР.