Париж может провести международную встречу в поддержку Ливана

ПАРИЖ, 18 ноя — РИА Новости. Французские власти могут провести в Париже международную встречу в поддержку Ливана, заявил журналистам источник в Елисейском дворце по итогам встречи президента Эммануэля Макрона с объявившим о своей отставке ливанским премьер-министром Саадом Харири.

"Мы готовы провести встречу группы поддержки Ливана", — сказал источник.

Он отметил, что встреча может пройти на министерском уровне, однако о дате ее проведения пока говорить рано.

"Наша задача — сделать все для обеспечения стабильности Ливана. С этой целью президент на протяжении последних недель постоянно поддерживал прямые контакты с лидерами Ливана, Саудовской Аравии и других стран региона", — заявил источник.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

В субботу утром Харири прилетел во Францию из Саудовской Аравии для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил, что поездка является рабочим визитом, и выразил надежду, что визит в Париж станет одним из пунктов на пути премьера в Бейрут.