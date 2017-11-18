Порошенко встретился с Дэвидом Линчем

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в субботу провел встречу в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, который открывает на Украине представительство своего благотворительного фонда.

"Встретился с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Он прибыл на Украину для открытия представительства благотворительного фонда. Фонд Линча занимается трансцендентальной медитацией, помогает ветеранам войны, беженцам, жертвам домашнего насилия. Поблагодарил за решение открыть на Украине этот фонд. Это важная и символическая миссия", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко считает, что это важный вопрос для Украины. "Сотни тысяч украинских военных возвращаются с войны и нуждаются в психологической реабилитации. Люди должны получить помощь в преодолении стресса, ведь страдают от этого не только военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и гражданские", — добавил Порошенко.

Дэвид Линч — американский режиссер, создатель сериала "Твин Пикс".