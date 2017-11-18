Египет на три дня открыл КПП на границе с сектором Газа

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Власти Египта в субботу в исключительном порядке на три дня открыли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа для разрешения гуманитарных проблем, сообщает египетская газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на египетского чиновника.

"Мы скоординировались с палестинской стороной для открытия КПП на три дня, чтобы прошли все, кто находится в затруднительном положении: студенты, больные, а также для (разрешения) гуманитарных проблем", — заявил источник газеты.

Чиновник также отметил, что власти Египта проверили подготовительную работу, чтобы облегчить переход палестинцев в обоих направлениях и выделили дополнительные автомобили для их перевозки.

Сообщается, что Каир всегда готов открывать пограничные проходы для нужд палестинцев.

Первого ноября в Газе прошла церемония передачи полномочий по управлению пограничными пунктами сектора от структур ХАМАС центральным палестинским властям. В ближайшие дни на этих объектах должен быть размещен персонал, подчиняющийся палестинскому правительству в Рамалле.

Для большинства из 1,8 миллиона жителей сектора Газа палестино-египетский КПП "Рафах" остается единственными потенциально доступными воротами во внешний мир. Переход с 2014 года работает с длительными перерывами, открываясь на считанные дни раз в несколько месяцев. Серьезные перебои в работе КПП начались в октябре 2014 года после серии крупных терактов против египетских военнослужащих на приграничном с Газой Синае. Закрытие перехода власти Египта объяснили тогда небезопасной ситуацией в прилегающих к нему районах.