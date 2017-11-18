Харири объяснит позицию по ситуации в Ливане после встречи с президентом

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке ливанский премьер-министр Саад Харири подтвердил намерение вернуться на родину и заявил, что готов объяснить свою позицию относительно "кризиса в стране" после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном, сообщает агентство Рейтер.

"Я направлюсь в Бейрут через несколько дней, приму участие в праздновании дня независимости и там, после встречи с президентом Ауном, я объясню свою позицию", — сообщил Харири после своей встречи во Франции с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

После продолжительного пребывания в Саудовской Аравии, сопровождавшегося слухами, что премьеру не дают вернуться в Ливан, Харири в субботу прилетел во Францию, где встретился с президентом страны. Позднее Харири сообщил, что в среду планирует вернуться на родину.