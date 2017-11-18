МИД Украины вызвал посла Польши после запрета въезда киевскому чиновнику

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Украинское министерство иностранных дел вызвало в ведомство посла Польши после того, как польские пограничники не пустили в страну секретаря Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета, сообщила представитель МИД Украины Марьяна Беца.
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. По данным СМИ, запрет коснулся директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Заместитель министра иностранных дел республики Бартош Чихоцкий заявил, что запрет на въезд в Польшу для лиц с антипольской позицией уже действует.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
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