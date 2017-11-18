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Пропавшая субмарина: NASA присоединилось к поискам аргентинской подлодки

16:5818.11.2017
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© AP Photo / Uncredited Подводная лодка Сан-Хуан ВМС АргентиныПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AP Photo / Uncredited

МЕХИКО, 17 ноя — РИА Новости. У берегов Аргентины продолжаются поиски боевой подводной лодки "Сан-Хуан", которая пропала 15 октября. В спасательной операции принимают участие ВМС Аргентины, самолеты и вертолеты, свою помощь предложили семь стран.

Не выходит на связь

Подлодка "Сан-Хуан" вышла из порта Ушуая, где участвовала в учениях с другими судами и самолетами ВМС, 13 ноября. На базу в Мар-дель-Плата оно должна была прибыть в начале следующей недели. Однако на второй день пути субмарина перестала выходить на связь.

Аргентинская подводная лодка Сан Хуан. Архивное фото
© AFP 2017 / Telam/Alejandro Moritz
Аргентина согласилась на международную помощь для поиска пропавшей подлодки
В этот момент она находилась в заливе Сан-Хорхе в 432 километрах от берега. По данным портала Telam, последний сеанс связи с подлодкой состоялся 15 октября, в 7.30 утра по местному времени.

На борту находятся 44 человека. 

В связи с пропажей субмарины министр обороны Аргентины Оскар Агуад прервал свой официальный визит в Канаду. Президент Аргентины Маурисио Макри сообщил, что власти связались с родственниками моряков и сообщили им о случившемся. 

"Мы разделяем ваше беспокойство и интересы всех аргентинцев", — написал он в Twitter.

Среди членов экипажа есть первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Ее отец, Эдуардо Кравчик, сообщил, что в последний раз разговаривал с дочерью за день выхода из порта Ушуая. По его словам, она отправилась в плавание примерно 15 дней назад. Когда субмарина прибыла на Огненную Землю, ее посетил губернатор провинции, который поздравил Кравчик с тем, что она является членом экипажа.

"Давайте помолимся вместе, чтобы все это разрешилось", — сказал Кравчик.

Должна была всплыть

Первоначально СМИ сообщали, что подлодку удалось найти, но в Министерстве обороны эти сообщения опровергли.

По данным газеты Clarín, на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой, но аргентинское военное ведомство не подтверждает эти версии. Как заявил представитель Министерства обороны Энрике Бальби, ранее было известно, что у судна есть проблемы со связью. 

Бальби добавил, что экипаж не должен испытывать нехватку кислорода, потому что, согласно протоколу, в случае какого-либо ЧП на борту лодка должна всплыть. Однако пока неизвестно, идет ли лодка своим ходом или дрейфует. По словам Бальби, запасов продовольствия на лодке хватит на 15 суток.

Подводную лодку "Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины субмарина вошла в 1985 году. Длина дизельной подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов. Судно такого типа может находиться под водой до двух дней, не поднимаясь на поверхность.

NASA спешит на помощь

В поисках субмарины принимают участие четыре самолета, два корвета, эсминец, несколько вертролетов и более 500 человек. По данным Бальби, пока удалось обследовать 15% территории. Поиски затрудняют сложные погодные условия: бурей с порывами ветра до 90 километров в час, сильным волнением на море.

Помощь в поисках предложили США, Чили, Уругвай, Бразилия, Перу, ЮАР и Великобритания. Президент Макри согласился ее принять.

"Мы обязаны использовать все национальные и международные ресурсы, которые будут необходимы для обнаружения подлодки "Сан-Хуан" как можно скорее", — написал Макри в своем микроблоге в Twitter.

К поискам привлекли исследовательский самолет NASA P-3 Orion, который базируется в городе Ушуая и принимает участие в исследованиях в Антарктике, сообщил представитель Южного командования США Хосе Руиз.

Как поясняет портал ARS Technica, американские военные не раз привлекали P-3 Orion к поиску подводных лодок. Его оборудование — магнитометр, инфракрасные камеры, сенсоры для измерения толщины льда — способно обнаружить субмарину, даже если она затонула.

Кроме того, командование ВМС США отправило на помощь патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Американские моряки также готовы присоединиться к поискам, но ждут запроса от Аргентины добавил Руиз. Как сообщил изданию источник в Пентагоне, служба обеспечения подводных спасательных операций ВМС готовит команду специалистов и оборудование, в том числе подводный аппарат для спасения затонувших подводных лодок Submarine Rescue Diving and Recompression System, базирующийся в Сан-Диего.

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