Недели русской культуры в Эр-Рияде будут проводить ежегодно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Недели русской культуры в Саудовской Аравии и арабской культуры в России будут проводить на ежегодной основе, сообщил в субботу РИА Новости министр культуры Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.

"Мы говорили о потенциальной возможности проведения недели русской культуры, культурном обмене, переводе русской литературы на арабский и наоборот, привнесении арабской культуры в Россию. Мы договорились проводить эти недели на ежегодной основе, а также сотрудничать в музейном обмене и привозить произведения культуры из российских музеев, в том числе Эрмитажа, в Саудовскую Аравию", — сказал Аль-Авад.

Он пояснил, что то же самое будет происходить с арабской стороны в России. Министр напомнил, что недавно в Москве прошла неделя арабской культуры, к которой посетители проявили большой интерес.

"Поэтому мы приняли решение проводить эти недели чаще и не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и других регионах, чтобы как можно больше людей познакомились с нашим искусством", — добавил собеседник агентства.