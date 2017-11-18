Военные Зимбабве остановили протестующих на подходе к резиденции президента

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве перекрыли дорогу участникам акции протеста, направлявшимся к официальной резиденции президента страны Роберта Мугабе в Хараре, передает агентство Франс Пресс.
По информации Франс Пресс, толпе демонстрантов удалось приблизиться к воротам резиденции Мугабе на 200 метров. Сообщается, что участники протестного шествия после запрета военных устроили сидячую демонстрацию на дороге.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре в целом сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.
Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.