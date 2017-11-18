Военные Зимбабве остановили протестующих на подходе к резиденции президента

Марш за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

Марш за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве перекрыли дорогу участникам акции протеста, направлявшимся к официальной резиденции президента страны Роберта Мугабе в Хараре, передает агентство Франс Пресс.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, участники субботнего шествия в поддержку действий вооруженных сил Зимбабве, где несколько дней назад разразился политический кризис, в столице страны Хараре направились в сторону резиденции главы государства.

По информации Франс Пресс, толпе демонстрантов удалось приблизиться к воротам резиденции Мугабе на 200 метров. Сообщается, что участники протестного шествия после запрета военных устроили сидячую демонстрацию на дороге.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в Хараре в целом сохраняется спокойная обстановка, периодически встречаются военные патрули и броневики, улицы вблизи государственных учреждений заблокированы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Арсен Сулейманов Тысячи людей вышли на улицы городов в Зимбабве, чтобы поддержать действия военных

Ранее сообщалось, что военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом.

Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии (PCC) призвали Мугабе покинуть пост президента страны и президента и первого секретаря партии.