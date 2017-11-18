"Бай-бай, Мугабе": участники марша в Зимбабве ждут отставки президента

ХАРАРЕ, 18 ноя — РИА Новости, Арсен Сулейманов. Жители Зимбабве в субботу утром устроили многотысячное шествие в поддержку действий военных (ZDF), поместивших под домашний арест действующего президента страны Роберта Мугабе. Люди, участвовавшие в шествии, не скрывали своего счастья в связи с ожидаемой отставкой главы государства.

Запомните этот день

Марш начался в субботу около 9 часов утра по местному времени (10.00 мск) на улице близ площади Единства Африки в центре столицы Зимбабве Хараре. Как по команде жители начали свистеть, петь и танцевать, водители беспрестанно сигналили.

Шествие началось с относительно небольшой группы людей в несколько сотен человек, однако очень быстро к ним с соседних улиц стали присоединиться новые участники. В результате приблизительно за 15-20 минут число участников марша достигло нескольких тысяч и продолжало расти, а вскоре перестало поддаваться подсчету.

Люди не скрывали, что считают сегодняшний марш, консолидацию общества против Мугабе праздником, некоторые из них даже называли возможную отставку президента новым днем независимости, началом новой эры.

Один из участников марша сам подошёл к корреспонденту РИА Новости поговорить: улыбаясь, он прокричал "Это великий день!". На вопрос, почему он так считает, мужчина показал мне фотографию дочки.

"Смотри, ей всего год и три месяца. А у меня теперь появилась надежда, что после смены президента, у моей семьи, у дочери появится шанс жить лучше", — сказал он.

Другой участник шествия, с которым удалось пообщаться, сказал: "Запомните 18 ноября, сегодня все изменится". Вероятно, он также тешил себя ожиданиями лучшей жизни.

© РИА Новости / Арсен Сулейманов Марш за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017 © РИА Новости / Арсен Сулейманов Марш за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

Момент славы для ZDF

Стоит отметить, что в марше также участвовали два броневика. Они начали движение от площади Единства Африки в сторону парка имени Мугабе.

Участники шествия, завидев военных, начинали неистово махать флагами, женщины отправляли им воздушные поцелуи, а мужчины пытались любыми способами добраться до солдат, чтобы пожать им руку.

Некоторые из участников даже вставали на колени перед проезжающими фургонами с военными.

Примечательно, что на всем пути следования толпы корреспондент РИА Новости не встретил ни одного полицейского.

Военные в этот день явно испытывали триумф. Так, на плакатах, после вполне ожидаемых "Проваливай, Мугабе", было написано "100% поддержки ZDF", "Армия — наши герои" и тому подобное.

При этом на глаза попадались плакаты с требованием легализовать продажу каннабиса и отправить тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсена Венгера в отставку.

© РИА Новости / Арсен Сулейманов Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017 © РИА Новости / Арсен Сулейманов Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

Абсолютная поддержка

После того, как шествие двинулось от парка имени Мугабе в сторону одного из районов Хараре Хайфилдс, её путь пролегал через промозну.

Работники предприятий, которые не смогли из-за графика присоединиться к маршу, но разделяли с взгляды демонстрантов, выходили на балконы, крыши и козырьки, чтобы помахать шествующим в колонне и хотя бы так почувствовать причастность к происходящему.

Так, работники одной из электростанций собрались на крыше и приветствовали участников марша, а проезжавшие мимо железнодорожные составы продолжительно гудели.

Не знаю, что творят



Между тем, были и те, кто не считал происходящее праздником. Таксист, который подвез корреспондента РИА Новости в центр из Хайфилдса, поделился, что не видит повода для радости, потому что в жизни людей ничего не изменится.

"Посмотри на них — здесь в основном молодёжь. Они думают, что выгонят Мугабе и сразу станут жить хорошо. Они не хотят трудиться, они просто ждут, что все изменится. Не изменится, вот увидишь", — поделился своим пессимистичным сценарием собеседник.

© РИА Новости / Арсен Сулейманов Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017 © РИА Новости / Арсен Сулейманов Участники марша за отставку президента Мугабе в Зимбабве. 18 ноября 2017

Планы на вечер



Ближе к обеду часть участников марша сконцентрировалась на стадионе в Хайфилдс, где перед ними выступят общественные деятели, а также, как ожидается, к ним присоединятся новые участники.

При этом на улицах в центре Хараре также много людей, из-за чего автомобильное движение сильно затруднено.

Как поделились планами участники марша, вечером они снова вернутся в центр столицы, чтобы прийти к резиденции главы государства.