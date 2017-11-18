В Китае в результате землетрясения пострадали три человека

ПЕКИН, 18 ноя — РИА Новости. Три человека получили легкие травмы в результате землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в субботу утром в округе Ньингчи Тибетского автономного района на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени (01.34 мск) в уезде Мэнлинг округа Ньингчи на востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

По данным сейсмологов, после землетрясения были зафиксированы 227 афтершоков, некоторые из них превышали магнитуду 4,5, а магнитуда одного из толчков достигла 5. Район, где произошло землетрясение, расположен в горах, он слабо населен, благодаря этому удалось избежать жертв.

Как видно на снимках с места событий, опубликованных очевидцами в соцсети Weibo, землетрясение, несмотря на довольно высокую магнитуду и множественные афтершоки, вызвало незначительные разрушения.

На некоторых дорогах в разных населенных пунктах округа Ньингчи и на подъезде к ним можно увидеть небольшие завалы горных пород, которые заблокировали ряд шоссе, их расчисткой занимаются отряды вооруженной транспортной полиции. Незначительные повреждения получили ряд домов в нескольких населенных пунктах. По данным агентства, в результате подземных толчков электрические сети не пострадали.

Местные власти активировали план действий в экстренной ситуации, чтобы наблюдать за развитием ситуации в пострадавших районах при помощи беспилотных летательных аппаратов и осуществления дистанционного изучения территории при помощи спутников. На месте работают спасатели, пожарные, а также три группы по 20 солдат Народно-освободительной армии КНР.

Министерство транспорта направило специальную рабочую группу провести проверку мостов в пострадавшем от стихии районе, куда также направилась группа из 32 сейсмологов, которые на месте наблюдают за ситуацией и изучают возможность повторных толчков.