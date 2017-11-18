Премьер Молдавии и глава ПМР открыли мост через Днестр

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Приднестровья (ПМР, Приднестровская Молдавская республика) Вадим Красносельский в субботу объявили об открытии движения по мосту через Днестр на международной автотрассе М-14, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония проходила без традиционной в таких случаях символической ленточки посреди моста в присутствии послов ряда стран.

Мост между селами Бычок (левый берег) и Гура-Быкулуй (правый берег) был взорван во время вооруженного конфликта в 1992 году. В начале 2000-х годов мост был восстановлен, но автомобильное движение по нему так и не возобновилось.

В начале ноября вице-премьер Молдавии Георгий Балан и глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев подписали протокольное решение об открытии законсервированного моста 20 ноября. Однако, затем стороны договорились открыть движение по мосту 18 ноября.

"Мы приветствуем открытие моста и считаем, что это хороший импульс для дальнейшего встречного движения по многим вопросам существующей повестки дня", — сказал глава Приднестровья.

Молдавский премьер назвал открытие моста символическим событием. "Мост — это то, что объединяет. Всегда надо делать встречные шаги, которые приносят пользу людям", — сказал Филип. По его мнению, снято еще одно препятствие на пути свободного перемещения людей, товаров и услуг.

Затем премьер-министр Молдавии и президент Приднестровья вдвоем в течение десяти минут о чем-то поговорили в стороне от всех. Это была первая встреча Филипа и Красносельского. Позже глава ПМР сообщил журналистам, что готов продолжить диалог с молдавским премьером, не отказываясь от встреч с президентом Молдавии.

Временно по мосту может передвигаться автотранспорт с грузоподъемностью не более 3,5 тонны. Миротворцы продолжать нести службу на двух постах на въезде и выезде с моста.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.