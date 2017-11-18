Силовики обстреляли окрестности завода в Донбассе во время ремонтных работ

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь в районе фенольного завода в Донбассе, где по достигнутому ранее соглашению сторон начаты ремонтные работы, заявили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

Представительство ДНР в СЦКК на прошлой неделе заявило о достижении договоренностей с Киевом о возобновлении ремонтных работ на фенольном заводе, расположенном вблизи линии соприкосновения. Киевская сторона в СЦКК подтвердила эту информацию.

В минувшую среду в ДНР заявили, что украинские силовики нарушили договоренности о прекращении огня во время ремонтных работ. В пятницу, по информации СЦКК, в районе проведения ремонтных работ был открыт огонь из гранатомета.

"Сегодня во время патрулирования на южной окраине населенного пункта Ленинское по заявке ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителе третьей очереди фенольного производства наблюдательной группой СЦКК "Горловка" совместно с членами зеркального патруля СММ ОБСЕ в 13:15 мск зафиксировано три очереди выстрелов из стрелкового оружия", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, огонь велся с подконтрольной украинским силовикам территории.

"Представители ОБСЕ данный факт зафиксировали. Отметим, зеркальный патруль со стороны ВСУ обстрел не подтверждает", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.