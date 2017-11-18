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В мире

Министр обороны Испании прокомментировала разговор с российскими пранкерами

15:5518.11.2017
(обновлено: 15:58 18.11.2017)
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© AFP 2017 / John ThysМинистр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль. Архивное фотоМинистр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys

МАДРИД, 18 ноя – РИА Новости. Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль прокомментировала телефонный розыгрыш российских пранкеров, которые от имени министра обороны Латвии сообщили ей, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон — агент российских спецслужб по кличке Чиполлино, а половина российских туристов в Барселоне — кадровые военные.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
Пранкеры рассказали, зачем разыграли министра обороны Испании

"Это был очень странный разговор. Я попросила говорить на английском, они не захотели. Они убрали перевод. Поскольку я не поверила, прекратила разговор и не перезвонила. Сейчас я знаю, что это были русские", — написала Коспедаль в Twitter.

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов ранее рассказали РИА Новости, что разыграли министра обороны Испании после ее заявления о "руке Москвы" на референдуме в Каталонии. Разговор пранкеров с министром опубликован на YouTube.

Испанский министр позже сама перезвонила пранкерам и сообщила, что рассказала о разговоре премьер-министру Испании, и он заинтересован во встрече с министром обороны и премьером Латвии. Пранкеры подтвердили, что тоже заинтересованы во встрече, но позже, по их словам, она, видимо, догадалась, что это розыгрыш, и больше звонков не последовало.

Ранее де Коспедаль заявила, что испанское правительство уверено в распространении "пропаганды" о каталонском кризисе в интернете с территорий России и Венесуэлы, однако не знает, кто за ней стоит. Она также сообщила, что эта информация "находится на стадии анализа".

В последние недели ряд испанских СМИ, в частности газета El País, опубликовали серию материалов, в которых некоторые российские СМИ, в том числе телеканал RT и агентство Sputnik, обвиняются в необъективном освещении кризиса в Каталонии, использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании". Кроме того, испанские СМИ также заявляют о поддержке сторонников независимости некими "русскими хакерами".

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис 13 ноября на встрече с главами МИД стран ЕС в Брюсселе заявил о "подозрительном трафике, связанном с сетями, чьи точки распространения находятся в России", а также в Венесуэле. О том, что большое количество "фальшивых новостей против Испании" поступало с территории России, заявил на этой неделе и премьер Мариано Рахой. При этом испанские власти заявляют, что у них нет сведений о причастности к этому российского правительства.

Москва призвала Мадрид предоставить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Как заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "особое недоумение вызывают прозвучавшие из уст министра иностранных дел (Испании) слова о том, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании".

В пятницу глава МИД Испании Альфонсо Дастис выразил уверенность, что ситуация с подозрительным трафиком не приведет к кризису в отношениях между странами.

Ранее российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают ситуацию вокруг Каталонии внутренним делом Испании, которое должно решаться согласно конституции страны.

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Ivan Semaxov
Не они по совместительству еще и телефонные террористы?
16:16
18.11.2017
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