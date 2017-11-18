В Одесском театре рассказали подробности срыва спектакля Райкина

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Василько раскрыли подробности инцидента со срывом спектакля Константина Райкина.

Как рассказала сотрудница учреждения телеканалу RT , актер не в первый раз выходит на сцену в Одессе, однако ранее все его выступления проходили спокойно.

"Почему-то тогда никого не волновало, что он там сказал про Крым. А именно вчера возникла эта непонятная ситуация. Зачем это было сделано?" — отметила женщина.

По ее словам, националисты блокировали зрительный зал в течение двух часов. При этом часть публики испугалась и покинула театр, но большая часть зрителей осталась до самого конца. В тот момент, когда Райкин вышел на сцену в сопровождении охранников, сотрудники правоохранительных органов встали перед сценой и не дали радикалам прорваться к артисту.

Сотрудница также добавила, что, несмотря на вынужденную отмену выступления, зрители не выражали негативных эмоций, а, напротив, аплодировали актеру и кричали ему "Браво".

Ранее сообщалось, что концерт Райкина должен был состояться накануне вечером, однако был сорван украинскими националистами. Радикалы ворвались в зрительный зал и заявили, что хотят получить от актера ответ на вопрос "чей Крым?" В итоге выступление пришлось отменить.