Американский военный бизнес подставляет Польшу под удар, заявил Клинцевич

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Военный бизнес США по поставкам своего вооружения создает напряженность в Европе и подставляет Польшу под удар, заявил РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Управление военного сотрудничества Минобороны США ранее сообщило, что Соединенные Штаты решили поставить Польше противоракетные комплексы Patriot на сумму около 10,5 миллиарда долларов.

"Сделкой на поставку крылатых ракет в Польшу США преследуют по меньшей мере две цели. Это, несомненно, бизнес – американцы всеми возможными путями продавливают продажу своего оружия союзникам. Напомню, что недавно соответствующее предложение, от которого невозможно отказаться, было сделано Японии", — сказал сенатор.

Не обошлось, разумеется, дело и без военной составляющей, добавил Клинцевич. "Последовательно реализуется концепция молниеносного глобального удара по России, взятая на вооружение США, и Польше в этой концепции отведена определенная роль – роль, прошу прощения за такое сравнение, болвана в старом польском преферансе", — сказал парламентарий.

При этом непонятно, по его словам, зачем все это нужно самой Польше. Ведь не секрет, что в этом случае она становится объектом для ответного удара, отметил Клинцевич.

"К сожалению, должен констатировать, что ситуация в центре Европы становится все более напряженной. Каждый новый бизнес США несет в себе и новую опасность для мира", — подчеркнул сенатор.