ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка, сообщили в СЦКК

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по пригороду Донецка, по поселку Спартак выпущено около 30 мин, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) прекращения огня.

"Около 14.40 ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли минометный огонь по населенному пункту Спартак на севере Донецка. На данный момент противник выпустил 28 мин калибром 120 мм с направления поселка Опытное (под контролем ВСУ), также применяется стрелковое и крупнокалиберное вооружение", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

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