В Одессе протестующие разбили голову начальнику полиции, сообщили СМИ

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Начальник одесской полиции Дмитрий Головин пострадал в столкновении с протестующими против вырубки деревьев в заброшенном Летнем театре, сообщает местное издание "Думская".

Около Летнего театра собрались порядка 200 активистов, люди продолжают подходить, отмечает издание. На место акции приехал директор компании "Солинг", которой в декабре прошлого года передали в аренду эту территорию, пообщался с людьми и уехал.

"Активисты сняли ворота Летнего театра. Шеф одесской полиции Дмитрий Головин попытался утихомирить буянов, однако те стали его толкать. Сотрудники полиции вступились за начальника. Произошло несколько столкновений с правоохранителями", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Головину разбили голову.

Полицейские заблокировали протестующих на территории театра, после чего началась массовая драка активистов и правоохранителей.