В американской церкви прихожанин случайно выстрелил в себя и в жену

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Мужчина случайно выстрелил в себя и в свою жену во время мероприятия в церкви в американском штате Теннесси, на котором обсуждалось использование оружия для защиты паствы, сообщает местная полиция.

"Произошла стрельба, но это был не активный стрелок, а случайный выстрел. Обоих пострадавших доставили в больницу", — сообщает полиция города Теллико-Плейнс в Facebook.

Как передает телеканал CNN, инцидент произошел в Первой объединенной методистской церкви. Прихожане беседовали о самозащите и об оружии в церкви. Уэйн Рейд показал другим прихожанам свой разряженный пистолет, а затем перезарядил его и положил в кобуру. Затем его снова попросили показать пистолет. Когда 81-летний Рейд достал оружие, оно выстрелило, передает телеканал.

В результате стрельбы 5 ноября в баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио в Техасе 25 человек погибли, около 20 были ранены. Как установлено, стрельбу по прихожанам из полуавтоматического оружия открыл Девин Келли. В последующем после автомобильной погони и перестрелки с местным жителем Келли покончил с собой.