Харири сообщил президенту Ливана, что в среду приедет в страну

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Объявивший о своей отставке ливанский премьер-министр Саад Харири сообщил президенту Ливана Мишелю Ауну, что в среду приедет на родину после продолжительного пребывания в Саудовской Аравии, сопровождавшегося слухами том, что премьеру не дают вернуться в Ливан, передает в субботу ливанское правительство.

"Президент Аун сегодня утром получил телефонный звонок от премьера Харири, который его уведомил о том, что он прибудет в Ливан, чтобы принять участие в праздновании дня независимости", — сообщается на странице правительства в Twitter.

Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.

В субботу утром Харири прилетел во Францию из Саудовской Аравии для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. Глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил, что поездка является рабочим визитом, и выразил надежду, что визит в Париж станет одним из пунктов на пути премьера в Бейрут.