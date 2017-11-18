Посол Украины уточнил, в чем обвиняют задержанного в Белоруссии журналиста

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Задержанного в Белоруссии собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко обвиняют в шпионаже и держат в следственном изоляторе КГБ, сообщил посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Ранее о задержании Шаройко заявил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Комитет госбезопасности Белоруссии не стал комментировать задержание. Посольство Украины в Белоруссии сообщает, что принимает меры для выяснения причин задержания корреспондента.

"После задержания были названы причины — это обвинение в шпионаже согласно УК Белоруссии. Сейчас он пребывает в следственном изоляторе КГБ под следствием", — сказал Кизим в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, консула пустили к задержанному после того, как белорусской стороне был направлен соответствующий запрос.