КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что в киевском аэропорту "Жуляны" всю ночь проходил протест против похищения грузин.
"Аэропорт "Жуляны". Протест неравнодушных граждан против похищения журналистов и героев войны проходил всю ночь", — написал в субботу бывший губернатор Одесской области на своей странице в Facebook.
Ранее Саакашвили уже заявлял о похищении в Киеве своих соратников. По словам политика, в конце октября вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а его соратники Давид Макишвили и Михаил Абзианидзе не выходят на связь. Позже он сообщил, что они были задержаны и депортированы в Грузию.