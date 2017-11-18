Полицейские в Киеве задержали мужчину с гранатой и патронами

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в Киеве мужчину с гранатой и патронами, возбуждено уголовное дело, сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

"У 34-летнего киевлянина изъяли гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибра 9 мм", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет заключения. Он задержан, гранату и патроны изъяли и направили на экспертизу.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.