Нет необходимости говорить о новых выборах, заявил президент Германии

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Немецкие партии, которые ведут предварительные переговоры о формировании правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября, должны избежать новой избирательной кампании, нет причин говорить о такой необходимости, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Welt am Sonntag. Выдержки из него опубликованы в субботу на сайте издания.
"Перед официальным стартом переговоров партии всегда делают попытки повысить ставки. То, что мы пережили в минувшие недели, в некотором смысле мало отличается от прошлых переговоров о формировании коалиции", — сказал президент.
Он добавил, что не может представить себе, что участвующие в переговорах партии "всерьез хотят пойти на риск, связанный с новыми выборами". Речь идет конкретно о партиях Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Свободная демократическая партия и "Зеленые".
Эти четыре партии в настоящее время ведут предварительные переговоры о формировании нового правительства ФРГ. Ранее лидер ХДС и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры будут завершены 16 ноября. Однако ввиду многочисленных спорных вопросов, которые касаются, прежде всего, миграционной, экологической и бюджетной политики, компромисс еще не достигнут, консультации продолжаются.