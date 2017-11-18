Нет необходимости говорить о новых выборах, заявил президент Германии

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. Немецкие партии, которые ведут предварительные переговоры о формировании правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября, должны избежать новой избирательной кампании, нет причин говорить о такой необходимости, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Welt am Sonntag. Выдержки из него опубликованы в субботу на сайте издания.

"Нет причин для панических дебатов о новых выборах", — заявил Штайнмайер, добавив, что все участники зондирующих переговоров "осознают свою ответственность" по формированию кабинета, эту задачу "нельзя перекладывать на плечи избирателей".

"Перед официальным стартом переговоров партии всегда делают попытки повысить ставки. То, что мы пережили в минувшие недели, в некотором смысле мало отличается от прошлых переговоров о формировании коалиции", — сказал президент.

Он добавил, что не может представить себе, что участвующие в переговорах партии "всерьез хотят пойти на риск, связанный с новыми выборами". Речь идет конкретно о партиях Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, Свободная демократическая партия и "Зеленые".

Эти четыре партии в настоящее время ведут предварительные переговоры о формировании нового правительства ФРГ. Ранее лидер ХДС и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что переговоры будут завершены 16 ноября. Однако ввиду многочисленных спорных вопросов, которые касаются, прежде всего, миграционной, экологической и бюджетной политики, компромисс еще не достигнут, консультации продолжаются.