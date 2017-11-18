Украинская полиция назвала срыв спектакля Райкина в Одессе хулиганством

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Украинская полиция квалифицировала срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе как хулиганство, сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Любовь Гордиевская, которую цитирует сайт телеканала "112 Украина".

Она добавила, что сейчас ведется досудебное расследование. По ее словам, полицейские, приехавшие на место происшествия, не допустили столкновений и конфликт был локализован. Пострадавших и задержанных нет, с жалобами и заявлениями в полицию никто не обращался.

Концерт Константина Райкина должен был состояться накануне вечером, однако в зрительный зал ворвались радикалы, которые заявили, что хотят получить от актера ответ на вопрос "Чей Крым"? Они вступили в перепалку со зрителями, но те дали им отпор и стали аплодировать, чтобы вызвать артиста на сцену. Но в итоге выступление пришлось отменить.