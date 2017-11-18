Глава МВД Италии прокомментировал смерть экс-главаря "Коза Ностры" Риины

РИМ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Смерть бывшего главаря "Коза ностра" Тото Риины не означает конец мафии, для борьбы с ней необходима консолидация усилий на европейском уровне, заявил глава итальянского МВД Марко Миннити.
"Риина был символом двух мафий – первая сначала не выступает против государства, но проникает в его раны и растет благодаря его слабостям. За ней появляется вторая, которая бросает государству кровавый вызов – самую тяжелую из угроз, которую наряду с терроризмом знала Италия. Но в конце концов Риина проиграл" — сказал Миннити в интервью газете Repubblica.
Риина, за свою жестокость получивший прозвище "Зверь", вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии. По его приказу были организованы несколько терактов в Риме, Болонье, Флоренции и убиты более ста человек, в том числе легендарные итальянские следователи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.
"Смерть Риины — это не смерть мафии. Она ранена, она изменилась, но она существует", — сказал министр. По его словам, для борьбы с ней необходим международный ответ. "Необходимо как можно быстрее создать Европейскую прокуратуру по борьбе с мафией и терроризмом и устранить различия между национальными законодательствами в том, что касается операций против имущества мафии", — отметил Миннити.
Риина находился в общенациональном розыске 24 года и был арестован 15 января 1993 года в Палермо. За своим многочисленные преступления он получил 26 пожизненных тюремных заключений и более 24 лет провел в особо охраняемых пенитенциарных учреждениях Италии.
Между тем, пользователи итальянского Facebook с момента объявления известия о смерти кровавого главаря стали выражать соболезнования его родственникам. Так, под траурными фотографиями его старшей дочери и зятя можно увидеть комментарии "Я присоединяюсь к вашей боли", "Счастливого пути, дядя Тото". Некоторые из соболезнований, по словам зятя Риины, были удалены администрацией соцсети после многочисленных жалоб пользователей.
Риина никогда не раскаивался в совершенных по его приказу многочисленных кровавых преступлениях. За несколько месяцев до смерти во время свидания со своей женой он прямо сказал: "Я не раскаиваюсь. Меня никогда не сломят".