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Глава МВД Италии прокомментировал смерть экс-главаря "Коза Ностры" Риины

13:2418.11.2017
(обновлено: 13:28 18.11.2017)
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© РИА Новости / Русалина ДмитриеваИтальянская полиция. Архивное фотоИтальянская полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Русалина Дмитриева

РИМ, 18 ноя — РИА Новости, Александр Логунов. Смерть бывшего главаря "Коза ностра" Тото Риины не означает конец мафии, для борьбы с ней необходима консолидация усилий на европейском уровне, заявил глава итальянского МВД Марко Миннити.

Бывший глава мафии Коза Ностра, босс боссов Тото Риина. 29 апреля 1993
© AP Photo / Giulio Broglio
В Парме скончался бывший главарь "Коза ностра" Тото Риина
Кровавый главарь "Коза ностра" Тото Риина, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме строгого режима североитальянского города Парма, скончался в ночь на пятницу в местной больнице в возрасте 87 лет. Последние дни бывший "крестный отец" сицилийской мафии находился в состоянии медикаментозной комы.

"Риина был символом двух мафий – первая сначала не выступает против государства, но проникает в его раны и растет благодаря его слабостям. За ней появляется вторая, которая бросает государству кровавый вызов – самую тяжелую из угроз, которую наряду с терроризмом знала Италия. Но в конце концов Риина проиграл" — сказал Миннити в интервью газете Repubblica.

Риина, за свою жестокость получивший прозвище "Зверь", вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии. По его приказу были организованы несколько терактов в Риме, Болонье, Флоренции и убиты более ста человек, в том числе легендарные итальянские следователи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

"Смерть Риины — это не смерть мафии. Она ранена, она изменилась, но она существует", — сказал министр. По его словам, для борьбы с ней необходим международный ответ. "Необходимо как можно быстрее создать Европейскую прокуратуру по борьбе с мафией и терроризмом и устранить различия между национальными законодательствами в том, что касается операций против имущества мафии", — отметил Миннити.

Риина находился в общенациональном розыске 24 года и был арестован 15 января 1993 года в Палермо. За своим многочисленные преступления он получил 26 пожизненных тюремных заключений и более 24 лет провел в особо охраняемых пенитенциарных учреждениях Италии.

Въезд в деревню Корлеоне, где был задержан босс сицилийской мафии Бернардо Провенцано. 12 апреля 2006
© AP Photo / Luca Bruno
Наше дело: как устроена коза ностра
Смерть Риины стала главной темой вышедших в субботу итальянских газет. Среди заголовков выделяется первая полоса издания Il Giornale: "Хорошо, одним мафиози меньше". Газета La Stampa отмечает, что уход из жизни "босса боссов" сицилийской мафии дает старт своего рода "предвыборной гонке" за пост главаря "Коза ностра".

Между тем, пользователи итальянского Facebook с момента объявления известия о смерти кровавого главаря стали выражать соболезнования его родственникам. Так, под траурными фотографиями его старшей дочери и зятя можно увидеть комментарии "Я присоединяюсь к вашей боли", "Счастливого пути, дядя Тото". Некоторые из соболезнований, по словам зятя Риины, были удалены администрацией соцсети после многочисленных жалоб пользователей.

Риина никогда не раскаивался в совершенных по его приказу многочисленных кровавых преступлениях. За несколько месяцев до смерти во время свидания со своей женой он прямо сказал: "Я не раскаиваюсь. Меня никогда не сломят".

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