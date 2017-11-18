В СБУ заявили о готовности Киева к компромиссу в обмене пленными в Донбассе

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что киевская сторона готова идти на компромиссы по вопросу об обмене пленными в Донбассе, главное, чтобы это было сделано "побыстрее".

"Всех, кого можем законно отдать, мы готовы отдать. Заложников на сегодня 158 человек. Они (ополченцы) говорят о другой цифре… Мы, идя на компромиссы, готовы и к такой схеме, главное, чтобы это было побыстрее, потому что многие из наших ребят находятся там около трех лет", — сказал Тандит в эфире украинского "Пятого телеканала".

В среду президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Киев готов освободить 306 человек в рамках обмена и ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев требует от ополченцев освободить 88 пленных.

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