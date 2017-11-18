В Кракове прошла встреча консультационного комитета Польши и Украины

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши прошла в Кракове, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Во время заседания Консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Польшей", — говорится в сообщении.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины, стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьеров в ближайшее время.

По данным пресс-службы, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев и глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский, которые руководили делегациями на встрече консультационного комитета в Кракове, согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года. Состоялся обмен мнениями относительно будущего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.