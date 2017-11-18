В Кракове прошла встреча консультационного комитета Польши и Украины

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши прошла в Кракове, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
По данным пресс-службы, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев и глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский, которые руководили делегациями на встрече консультационного комитета в Кракове, согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.
Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года. Состоялся обмен мнениями относительно будущего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.