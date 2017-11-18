Турция проследит за наказанием виновных в скандале на учениях в Норвегии

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Анкара будет отслеживать меры по наказанию лиц, причастных к скандалу на учениях НАТО в Норвегии, который стал причиной отзыва с них турецких военных, говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления.

"Скандальный инцидент произошел в ходе учений НАТО "Трехзубое копье" (Trident Javelin) 8 —17 ноября в Ставангере (Норвегия). На схеме учений в качестве одного из условных противников была размещена фотография Ататюрка. Кроме того, в закрытой сети для участников учений было опубликовано сообщение о том, что президент Турции был включен в список лидеров, сотрудничающих с противниками альянса. Подобные шаги являются неприемлемыми и достойными решительного осуждения. Анкара будет внимательно отслеживать меры по наказанию лиц, причастных к этому недопустимому инциденту", — говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что в ответ на скандальный инцидент Турция довела серьезную обеспокоенность до сведения руководства НАТО и норвежских властей.