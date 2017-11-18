Украинские правоохранители выдворили из страны восемь граждан Грузии

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские правоохранители выдворили из страны восемь граждан Грузии, деятельность которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализованы совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину восьми граждан Грузии. Указанное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов миграционной службы и Нацполиции, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении ведомства на Facebook

Пресс-служба МВД Украины в Facebook сообщила, что часть из выдворенных грузин являются криминальными авторитетами, они подозреваются в причастности к вымогательствам, угонам транспортных средств и квартирным кражам.