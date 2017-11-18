В ДНР заявили, что ситуация в Донбассе близка к срыву всех договоренностей

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех достигнутых ранее договоренностей, если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить "точка невозврата", заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Все заявления украинской стороны о намерениях соблюдать режим прекращения огня сделаны для Европы и являются абсолютно популистскими. Идет третий месяц перемирия, а со стороны Украины не выполнены даже базовые условия. Кроме того, украинская сторона регулярно нарушает режим тишины: в ход идут РСЗО, тяжелая артиллерия и бронетехника. Доверие к их обещаниям падает с каждым днем. Ситуация близка к срыву в "штопор". Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата", — сказал Якубов.