Суд на Украине продлил арест экс-главы фракции Партии регионов Ефремова

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости. Старобельский районный суд Луганской области Украины продлил срок содержания под стражей бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 15 января 2018 года, сообщает украинское издание "Корреспондент".

"Экс-глава фракции Партии регионов останется под стражей до 15 января", — говорится в сообщении. Такое решение суд принял в пятницу.

В то же время судья отметил, что мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не может быть применена к лицам, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статьям Уголовного кодекса.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики. В январе Ефремова из Киева отправили в Старобельск, где он и сейчас находится под арестом, и там же проходят судебные заседания по его делу.