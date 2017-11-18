Главы МИД России, Турции и Ирана встретятся в Анталье в воскресенье

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Анталье 19 ноября с целью подготовки саммита по сирийскому урегулированию в Сочи 22 ноября с участием президентов трех стран, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого МИД.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеров России, Ирана и Турции в Сочи будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.

"С целью подготовки трехстороннего саммита по Сирии в Сочи 22 ноября с участием президентов Турции, России и Ирана наш министр встретится с главами МИД России и Ирана Сергеем Лавровым и Джавадом Зарифом в Анталье 19 ноября", — сообщил МИД Турции.

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