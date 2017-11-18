Депутат Рады обвинил главу НАБУ во вмешательстве в американские выборы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
"Они распространяли на пользу госпожи (Хиллари) Клинтон информацию, которая потом переписывалась в американских СМИ. НАБУ этому активно способствовало", — заявил Мосийчук в эфире телеканала NewsOne.
Кроме того, по мнению парламентария, Сытник находится под влиянием американского посла Мари Йованович, относится к ней как к своему непосредственному руководителю и "не вылезает" из диппредставительства США в Киеве.
Ранее Дональд Трамп обвинил Киев в работе на улучшение позиций кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а генпрокурора Джеффа Сешнса — в том, что он не ведет расследование по этому поводу.