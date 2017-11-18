Силовики выпустили по ДНР более 200 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 200 мин и снарядов за сутки, сообщили журналистам в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
По его словам, на донецком и горловском направлениях украинские силовики выпустили более 70 мин. Также вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 535 единиц", — добавили в СЦКК.
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