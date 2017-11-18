В ДНР заявили, что ВСУ более 30 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населённых пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В свою очередь украинские силовики заявили в субботу, что ополченцы 25 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, убит один военный.

Как говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков, опубликованном в Facebook, на донецком направлении ополченцы вели обстрел из пехотного вооружения по опорным пунктам их сил недалеко от Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

Силовики утверждают, что на луганском направлении из 120-миллимитровых и 82-миллиметровых минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки, неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского. Они добавляют, что обстрел велся неподалеку от Новозвановки, а с пехотного вооружения обстреляны были позиции у станиц Луганской, Новолуганского, Светлодарска и Золотого.

"На Донецком трижды оккупанты открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя. Также обстрелы велись вблизи Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов", — заявили в пресс-центре.

"В общем, количество обстрелов достигло 25. Один военный был убит, один — ранен", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков.