Летчик ВМС США нарисовал в небе "непристойный знак"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пилот Военно-морских сил США удивил жителей Оканогана (штат Вашингтон) необычным "рисунком" в небе, пишет местный телеканал KREM2.
Navy admits its pilot sky-wrote a giant cloud-wiener https://t.co/jTX9hU99wP pic.twitter.com/SuraSBKVJV— Boing Boing (@BoingBoing) 17 ноября 2017 г.
Как рассказали очевидцы, истребитель EA-18G Growler, вылетевший с ближайшей авиабазы, с помощью так называемых дымовых дорожек описал в воздухе "непристойный знак". Гигантское изображение простиралось в небе на сотни метров.
"Мы не потерпим такого поведения, но и делать выводы обо всем нашем личном составе по этому поступку не стоит", — заявил спикер ВМС Лесли Хаббелл.
В федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что не могли препятствовать полету, потому что он не угрожал безопасности в воздухе.