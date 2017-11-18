Летчик ВМС США нарисовал в небе "непристойный знак"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пилот Военно-морских сил США удивил жителей Оканогана (штат Вашингтон) необычным "рисунком" в небе, пишет местный телеканал KREM2.

Как рассказали очевидцы, истребитель EA-18G Growler, вылетевший с ближайшей авиабазы, с помощью так называемых дымовых дорожек описал в воздухе "непристойный знак". Гигантское изображение простиралось в небе на сотни метров.

В ВМС США подтвердили, что эта "картина" написана их летчиком, и пообещали привлечь пилота к ответственности.

"Мы не потерпим такого поведения, но и делать выводы обо всем нашем личном составе по этому поступку не стоит", — заявил спикер ВМС Лесли Хаббелл.

В федеральном управлении гражданской авиации США отметили, что не могли препятствовать полету, потому что он не угрожал безопасности в воздухе.