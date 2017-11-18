ВСУ обстреляли территорию ЛНР 12 раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (242)

ЛУГАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 12 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиново, Сокольники, Желобок, Долгое, Пришиб, Калиновка, Логвиново. Всего по территории республики было выпущено около 250 снарядов и мин.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.