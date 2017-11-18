Минфин США: санкции против Ирана не запрещают оказанию Тегерану гумпомощи

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Минфин США напомнил американцам, что санкции в отношении Ирана не запрещают им оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Ирану, но необходимо соблюдать ряд ограничений, свидетельствует опубликованный ведомством документ.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье на границе Ирана и Ирака. Только в Иране, по разным данным, погибли от 430 до 445 человек, более 7 тысяч получили ранения.

"В свете трагического землетрясении в Иране Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) хотело бы выделить, как американцы могут предоставить гуманитарную помощь иранцам в соответствии с введенными в отношении Ирана санкциями OFAC", — говорится в опубликованном Минфином пояснении.

"Частные лица США могут собирать средства за пределами Ирана для оказания помощи, осуществляемой неправительственными организациями в соответствии с Генеральной лицензией Е (издана в 2013 году, разрешает НПО оказание гуманитарной помощи Ирану), а также могут делать вклады в такие неправительственные организации для поддержания разрешенной им деятельности", — говорится в пояснении. В документе отмечается, что граждане США не могут переводить средства напрямую Ирану, неправительственным организациям в Иране, а также самостоятельно спонсировать проведение спасательных работ там.

В пояснении также говорится, что "продукты питания, одежда и медикаменты, предназначенные для гуманитарных целей, не попадают под действие торговых санкций США в отношении Ирана, только если они не направлены правительству Ирана, а также лицам и ведомствам, находящимися под санкциями".

Документ также отмечает, что "финансовые структуры США могут осуществлять некоммерческие личные переводы в Иран, что также включает передачу средств из США в Иран для помощи друзьям или членам семьи".