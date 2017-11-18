"Одессу превратили в ничто": в Сети обсудили срыв спектакля Райкина

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Срыв украинскими радикалами спектакля Константина Райкина в Одессе вызвал бурные дискуссии в Сети, при этом мнения комментаторов разделились.

Многие интернет-пользователи раскритиковали радикалов.

Для кого то активисты, для кого то нацисты. В итоге, нормальным людям, отдохнуть не дали — ambub1959@gmail.com (@ambub1959) 17 ноября 2017 г.

Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой… — Гопак Евгений (@Beldasorini) 17 ноября 2017 г. "А ничего, что по объему товарооборота, страна-агрессор на 1-м месте. И где те активисты. Или кушать хочется? А Райкин, конечно, большая угроза", — пишет ​Цыбрий Яков. Другие пользователи поддержали националистов.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; "Патриоты Украины, помните, что все зависит от вас! Слава нации!"

В пятницу вечером радикалы пришли на концерт Константина Райкина в Одессе, заявив, что хотят получить от него ответ на вопрос "Чей Крым?". На видеозаписи видно, как несколько десятков молодых людей, выкрикивая лозунги, зашли в зал и вступили в перепалку со зрителями. Присутствовавшие на мероприятии полицейские не мешали нарушителям порядка, в результате, концерт был отменен.

В полиции подтвердили информацию о сорванном концерт, заявив, что среди радикалов был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение экстремистской организации "Правый сектор"*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России