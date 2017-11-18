Аргентина согласилась на международную помощь для поиска пропавшей подлодки

МЕХИКО, 18 ноя — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри согласен принять международную помощь для поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан".

"Мы обязаны использовать все национальные и международные ресурсы, которые будут необходимы для обнаружения подлодки "Сан-Хуан" как можно скорее", — написал Макри в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

Субмарина перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз. На борту подлодки находятся 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в поисках субмарины.

Макри также сообщил, что власти находятся в контакте с родными членов экипажа "Сан-Хуана".

Посольство Великобритании в Буэнос-Айресе со своей стороны сообщило, что британское судно уже направляется в район поисков для оказания помощи.

"В ответ на просьбу аргентинского правительства судно HMS Protector королевских ВМС присоединится к поиску и спасению "Сан-Хуана", — говорится в сообщении посольства в его микроблоге в Twitter.