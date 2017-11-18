Мадуро попросил Испанию не возвращать беглого оппозиционера

МЕХИКО, 18 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Испании не возвращать бежавшего из страны оппозиционера Антонио Ледесму.

"Вампир сбежал от нас в Мадрид, пусть нам его не возвращают", — приводит канал NTN24 слова Мадуро.

Ледесма, находившийся под домашним арестом, в пятницу утром бежал в соседнюю Колумбию, а оттуда рейсом компании Avianca вылетел в Испанию.

В 2015 году Ледесма был арестован прямо в мэрии Каракаса. Власти обвиняли его в причастности к попытке государственного переворота против президента.