Посольство России призвало США прекратить ограничивать свободу СМИ

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. США следует прекратить ограничивать свободу российских СМИ и воздержаться от введения индивидуальных ограничений против журналистов из России, заявили в российской дипмиссии в Вашингтоне после регистрации партнера Sputnik иноагентом в Соединенных Штатах.

"Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США", — говорится в опубликованном дипмиссией комментарии.

Ранее ретранслирующая компания Reston Translator была зарегистрирована минюстом США в качестве иноагента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, таким статусом в Соединенных Штатах не обладает, поскольку американские власти этого не требовали.

В посольстве России эти действия назвали продолжением политики давления на российские СМИ. "Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами", — заявили в дипмиссии.

Несколько дней назад министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".