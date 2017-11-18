Трамп оставил в силе запрет на ввоз трофеев из Африки

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает анонсированную в четверг отмену запрета на ввоз трофеев из Африки, чтобы изучить "факты об охране природы".

Запрет на ввоз трофеев из Африки был введен при президенте Бараке Обаме в 2014 году. В четверг, 16 ноября, служба США по рыбным и животным ресурсам заявила об отмене данного запрета. Служба будет выдавать разрешения на добычу и ввоз охотничьих трофеев (в том числе слоновой кости, голов и бивней слонов), даже если животные, такие как львы и слоны, попадают под действие закона об умирающих видах.

Отмена запрета вызвала шквал критики в адрес администрации со стороны защитников животных и природоохранных организаций.

"Придержу большое решение о трофеях до тех пор, пока изучу все факты о сохранении природы. Эта тема изучается годами", — написал президент в своем Twitter аккаунте.

Трамп сообщил, что вскоре обсудит эту проблему с министром внутренних дел Райаном Зинке.