Трамп оставил в силе запрет на ввоз трофеев из Африки

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что приостанавливает анонсированную в четверг отмену запрета на ввоз трофеев из Африки, чтобы изучить "факты об охране природы".
Отмена запрета вызвала шквал критики в адрес администрации со стороны защитников животных и природоохранных организаций.
"Придержу большое решение о трофеях до тех пор, пока изучу все факты о сохранении природы. Эта тема изучается годами", — написал президент в своем Twitter аккаунте.
Трамп сообщил, что вскоре обсудит эту проблему с министром внутренних дел Райаном Зинке.