Саудовская Аравия отзывает своего посла в Германии для консультаций

КАИР, 18 ноя — РИА Новости. Эр-Рияд отозвал своего посла в Берлине для консультаций, а также направил ноту протеста представителю Германии в Саудовской Аравии, об этом со ссылкой на источник в МИД королевства сообщает официальное саудовское агентство SPA.

Согласно заявлению, эти меры приняты после ряда высказываний в отношении Саудовской Аравии министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля на встрече со своим ливанским коллегой.

Эти высказывания, как говорится в тексте SPA, "вызывают удивление и возмущение".

"Королевство рассматривает эти заявления как спонтанные, основанные на дезинформации, не способствующие стабильности в регионе", — говорится в заявлении.

Источник в МИД также заявил агентству, что высказывания главы МИД "не олицетворяют позицию дружественного германского правительства, которое королевство считает своим надежным партнером в войне против терроризма".

"Королевство решило отозвать своего посла в Германии для консультаций, также оно направит послу Германии в королевстве ноту протеста на эти неоправданные заявления", — приводится в сообщении SPA.