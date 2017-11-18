МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Неопознанный летательный аппарат был замечен в небе над Орегоном, он вызвал панику у авиадиспетчеров, на перехват вылетели истребители F-15, сообщает агентство Sputnik.

Инцидент произошел еще днем 25 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета. По их словам, он двигался со скоростью почти 700 км/ч на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров, пишет Daily Mail.

Поднятые по тревоге истребители не смогли перехватить объект — он исчез. Отмечается, что таким образом воздушное судно смогло скрыться от современных систем обнаружения.

Представители ВВС США и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления неопознанного воздушного судна.

Пользователи Сети отметили, что инцидент произошёл недалеко от границы с Канадой, поэтому объектом мог быть самолет, перевозивший наркотики.